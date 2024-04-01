نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات مصر للصيانة ترتفع 26% إلى 8.8 مليار جنيه في 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 10:19 صباحاً - محمد أحمد – حققت شركة مصر للصيانة، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إيرادات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة زيادة 26% مقارنة بعام 2022.

وكشفت الشركة، خلال اجتماع الجمعية العامة، عن ارتفاع حجم تعاقدتها داخليا وخارجيا إلى 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 15% عن عام 2022.

بدوره، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة لديها رؤية واضحة تمكنها من زيادة حجم أعمالها، وبخاصة في الخارج، إذ تملك الإمكانات كافة التي تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولى بسياساتها التي تتبعها فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مصر للصيانة، التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها نحو عملائها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية وتقلبات أسعار الصرف والمنتجات البترولية.

ونوه بتجاوز التحديات كافة للحافظ على الريادة في تقديم خدمات الصيانة المتكاملة؛ ما ساهم في الارتقاء بمستوي تصنيفها لدى قائمة أكبر المقاولين الدوليين (ENR) للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز 212 ضمن قائمة أكبر 250 مقاولا دوليا لعام 2023.

وكشف إبراهيم عن احتلال الشركة المركز الخامس دوليا في مجال خدمات الصيانة؛ لتصبح الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في تلك الفئة، مضيفًا: كما استطاعت الشركة تحقيق المركز الرابع والعشرين عالميا والثالث محليا في مجال خدمات خطوط الأنابيب مع الجهة المانحة نفسها.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حالياً عدة مشروعات، منها: عقود الصيانة الشاملة لشركات القطاع مثل ميدور وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وبتروبل والمصرية لتكرير البترول وإنربك والعامرية وأسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى عقد الصيانة الشاملة لصالح مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن هناك عقودا يجري تنفيذها خارجيا خاصة بفرع الشركة بدولة العراق والتي امتدت لتشمل عقود خدمات الصيانة الشاملة الممتدة لجميع مواقع الإنتاج بحقول الزبير لصالح شركة إينى الإيطالية وصيانة المستودعات النفطية وأعمال الصيانة الشاملة بحقول غرب القرنة بالعراق لصالح شركة إكسون موبيل.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مصر للصيانة إلى أن الأعمال الخارجية شملت كذلك أعمال صيانة التوربينات والعمرات للعديد من شركات القطاع الشقيقة بالإضافة إلى خدمات صيانة التور بينات خارج مصر بدوله الأردن، لصالح شركه البوتاس الأردنية، وكذلك أعمال صيانة الغلايات البخارية لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية، وأخيرا انضمت دولة ليبيا لتدخل ضمن نطاق الدول التي تتواجد بها الشركة لتفوز ببعض عقود الصيانة في مجال الحماية الكاثودية لصالح شركتي الزاوية ورأس لانوف بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لصالح شركة زلاف للنفط والغاز.

وفي مجال توليد وبيع الكهرباء، أشار إبراهيم إلى توفير الشركة أعمال الكهرباء اللازمة لمشروع مصنع تكنولوجيا الأخشاب لصالح شركة ووتك بإجمالي 26 ميجاوات بجانب تزويد شركة خالدة بإمدادات مستمرة من الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام غاز الشعلة، وتنفيذ أعمال توليد وبيع الكهرباء لصالح شركة السويس لمشتقات الميثانول (SMD).

وفي هذا المجال أيضًا، تمكنت الشركة من الفوز بعقد محطتين كهربا بنظام BOO لصالح شركه نوربيتكو وبالطبع تدخل تلك المشروعات في إطار المساهمة في الحفاظ علي البيئـة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال إبراهيم إنه في مجال التطوير والمشروعات المتخصصة، وبخاصة مجال أعمال المشروعات المتكاملة، تنفذ الشركة مشروع تصميم وتوريد وتنفيذ مجمع مشتقات الميثانول لصالح شركة SMD، وكذلك محطة معالجة المياه بحقول مليحة لصالح شركة عجيبة، بالإضافة إلى أعمال إنذار ومكافحة الحريق داخل وخارج قطاع البترول مثل مصر للبترول وبتروجاس والسويس لتصنيع البترول ومطار القاهرة الدولي بجانب إعادة تأهيل وصيانة مستودعات لشركات البترول.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مصر للصيانة إلى الدور الاستراتيجي في مجال مشروعات الاتصالات والتحكم بالدولة حيث نفذت الشركة العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج قطاع البترول، حيث وردت وركبت أنظمة الصوتيات والمرئيات والتحكم الخاصة بغرفة مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول، وتوفير خدمات الاتصالات لقطاع البترول من خلال القمر الصناعي المصري طيبة 1,

ولفت إلى استمرار أعمال خدمات إدارة وتشغيل وصيانة مجمع الوزارات بالحي الحكومي ومجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك عقود صيانة المباني الإدارية لشركات القطاع والبنوك ومستشفيات وزاره الصحة والسكان وعدد من الجامعات مثل جامعة الجلالة والجامعة اليابانية.