- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة بلدنا القطرية بصدد إنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 10:19 صباحاً - وكالات – أكد مصدر مُطلع أن شركة بلدنا الغذائية القطرية بصددِ توقيع إتفاقية مع الحكومة الجزائرية لإنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في ولاية أدرار جنوب البلاد.
و أوضح المصدر لـ CNBC عربيّة أن المزرعة المُزمع إنشاؤها تمتدُ على مساحة 100 ألف هكتار، و تُنتج 200 ألف طن من الحليب البودرة سنوياً.
و كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشف في وقت سابق أن بلاده على وشك توقيع اتفاق مع “شريك عربي” للبدء في إنتاج بودرة الحليب محلياً.
و تعتبر شركة بلدنا أكبر شركة قطرية لإنتاج الحليب و الألبان برأسمال 1.9 مليار ريال، و تُتداول أسهمها في بورصة قطر منذ عام 2019 .
هذا و ارتفعت أرباح الشركة القطرية بنهاية عام 2023 بنسبة 36% إلى نحو 110 ملايين ريال بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 7% إلى نحو 1.06 مليار ريال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة بلدنا القطرية بصدد إنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.