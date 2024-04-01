شركة بلدنا القطرية بصدد إنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 10:19 صباحاً - وكالات – أكد مصدر مُطلع أن شركة بلدنا الغذائية القطرية بصددِ توقيع إتفاقية مع الحكومة الجزائرية لإنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في ولاية أدرار جنوب البلاد.

و أوضح المصدر لـ CNBC عربيّة أن المزرعة المُزمع إنشاؤها تمتدُ على مساحة 100 ألف هكتار، و تُنتج 200 ألف طن من الحليب البودرة سنوياً.

و كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشف في وقت سابق أن بلاده على وشك توقيع اتفاق مع “شريك عربي” للبدء في إنتاج بودرة الحليب محلياً.

و تعتبر شركة بلدنا أكبر شركة قطرية لإنتاج الحليب و الألبان برأسمال 1.9 مليار ريال، و تُتداول أسهمها في بورصة قطر منذ عام 2019 .

هذا و ارتفعت أرباح الشركة القطرية بنهاية عام 2023 بنسبة 36% إلى نحو 110 ملايين ريال بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 7% إلى نحو 1.06 مليار ريال .