السيسي يؤكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم الدعم للشعب…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 11:20 صباحاً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم أوجه الدعم كافة للشعب والقيادة الفلسطينية.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتطورات الجهود التي تبذلها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الرئيسان كذلك مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وهنأ السيسي الرئيس الفلسطيني على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنيا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.