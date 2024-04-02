نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يناقش مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في غزة وجهود وقف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن. وذكر بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يستهدف التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية “المتميزة” بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

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