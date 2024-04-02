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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تضع تدابير لدخول قائمة أكبر 4 اقتصادات في العالم بحلول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:14 صباحاً - أ ش أ – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى الحكومة الروسية بأن تعد في موعد أقصاه 31 مارس 2025 التدابير اللازمة لدخول روسيا إلى قائمة أكبر أربعة اقتصادات في العالم.
وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الإثنين أن تعليمات الرئيس الروسي تنص على أن تشارك الحكومة الروسية الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول روسيا بحلول عام 2030 إلى قائمة أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي المحسوب وفق تعادل القوة الشرائية.
وتشير الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ألزم الحكومة بضرورة رفع تقرير بهذا الشأن بحلول 31 مارس 2025 وبمسؤولية رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين عن تنفيذ هذه التعليمات.
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