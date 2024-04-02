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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة السياحة تستهدف إضافة 2500 غرفة فندقية عائمة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 10:15 صباحاً - دوت الخليج – أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليا.
وأشار عيسى إلى أهمية الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان، ولاسيما تلك التي ستمر بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج والتي من شأنها أن تسهم أيضا في زيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف كافة، بما يعمل على خلق تجربة سياحية جديدة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة بهذه المحافظات.
وأوضح إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق زيادة في أعداد الغرف الفندقية العائمة حوالي 2500 غرفة خلال السنوات القادمة وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليا 15752 غرفة فندقية عائمة.
وأكد الوزير أهمية منتج السياحة النيلية، بوصفه من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة للمقصد السياحي المصري، والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، كما أنه يُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
كما أكد أهمية رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.
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