نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسهم ستاربكس تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 6 أبريل 2024 09:14 مساءً - العربية نت_ هوت أسهم شركة “ستاربكس” التي تمتلك أكبر سلسلة مقاه في العالم، وذلك خلال تداولات الخميس والجمعة في بورصة “وول ستريت” لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، وذلك على الرغم من استمرار الارتفاع في إيرادات الشركة.

وسجل سهم “ستاربكس” أدنى مستوياته عند 87 دولارا لتكون الشركة فقدت أكثر من 16% من قيمتها السوقية خلال عام واحد ويهبط تقييمها في السوق إلى ما دون 100 مليار دولار.

وقالت تقارير متعددة نشرتها الصحافة الأمريكية واطلعت عليها “العربية نت” إن أسهم “ستاربكس” تراجعت بصورة حادة متأثرة بارتفاع أسعار القهوة في السوق العالمية، وهو ما يرفع من تكاليف الإنتاج في سلسلة المقاهي التي تمتلكها في مختلف أنحاء العالم.

أما السبب الثاني لهبوط السهم فهو اضطرار الشركة لرفع أجور العاملين فيها داخل الولايات المتحدة، وهو ما اضطرها على الفور إلى رفع أسعار منتجاتها نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية، بما أدى إلى توقع تراجع الطلب على منتجاتها.

ويتم تداول أسهم “ستاربكس” حاليا بأقل بنحو 16% مما كانت عليه قبل عام، لكنها عند هذا المستوى تكون قد تراجعت بأكثر من 21% من أعلى مستوى لها تم تسجيله في عام 2023.

وقال تقرير نشره موقع “إنفيس” الأمريكي، واطلعت عليه “العربية نت”، إن أسهم “ستاربكس” هوت بسبب ارتفاع أسعار قهوة “روبوستا” إلى مستوى قياسي بلغ 3745 دولارا، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2021 والذي بلغ 1176 دولارا فقط.

ويقول التقرير إنه “من المؤسف أن أسعار القهوة لديها مجال أكبر للارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن العرض، حيث تشهد دول مثل فيتنام وإندونيسيا واحدة من أسوأ موجات الحر في السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض صادراتها بأكثر من الخمس هذا العام”.

ولفت التقرير الى أن بلدانا أخرى مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا لا تعمل على زيادة إنتاجها من القهوة بسبب الانخفاضات السابقة في الأسعار.

ويقول الخبراء إن القهوة، مثل الكاكاو، تعتبر سلعة أكثر تعقيدا من غيرها لأنه لا يمكن استبدالها بسهولة، وهذا يعني أنه لا يمكن للمزارعين الإسراع بالعودة إلى زراعة البن للاستفادة من ارتفاع الأسعار، حيث في المتوسط تستغرق شجرة القهوة بضعة سنوات لبدء الإنتاج.

كما انخفض سعر سهم “ستاربكس” بعد أن حذرت الشركة من التباطؤ في الصين، حيث تشهد منافسة قوية هناك. وقالت الشركة إن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 8% في الربع الأول إلى 9.4 مليار دولار. ومع ذلك، حذرت الشركة من أن أعمالها في الصين قد تتباطأ بسبب المنافسين.

في غضون ذلك، قال تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” إن “تناول القهوة أصبح أكثر تكلفة بكثير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية”، حيث دخل قانون جديد حيز التنفيذ، ويفرض هذا القانون حد أدنى للأجور قدره 20 دولار لعمال الوجبات السريعة، وهو ما اضطر شركة “ستاربكس” إلى رفع أسعار منتجاتها في الولاية.

وقال التقرير إن أسعار عناصر قائمة “ستاربكس” ارتفعت من 0.50 دولار إلى 1.00 دولار من خلال مقارنة الإيصالات السابقة بالأسعار الحالية.

وأكد متحدث باسم “ستاربكس” أن الأسعار في المتاجر في جميع أنحاء كاليفورنيا زادت استجابة للحد الأدنى الجديد للأجور لكنه رفض تحديد متوسط الزيادة.