ميزان المدفوعات.. 20.7% زيادة بإيرادات قناة السويس في النصف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 10:15 مساءً - محمد عصام – أظهر تقرير البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات، ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 20.7% خلال النصف الأول من 2023-2024 على أساس سنوي، على الرغم من الأزمات التي تمر بها منطقة البحر الأحمر، وهو ما حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية.

وبحسب البيان، فقد ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 إلى 4.8 مليار مقابل 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المركزي، ارتفاع إيرادات قناة السويس، إلى ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 5.5% لتسجل 794.6 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.1% على أساس سنوي.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم الاثنين تسجيل ميزان المدفوعات لمصر عجزا كليا بقيمة 409.6 مليون دولار، وذلك لارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 9.6 مليار دولار مقارنة 1.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.