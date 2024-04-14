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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما أعلن عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.
واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية مساء السبت، أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/ الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه القاهرة مرارا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.
وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.
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