وزير المالية: نعمل وفقا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 03:14 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% فى 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيه 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيه 2028 لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

وأشار معيط إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة، مثل سندات الساموراي والباندا.

ليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيه المقبل

وقال وزير المالية أننا ليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيه المقبل.

سداد كل الالتزامات في مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير.

التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي تخفف الضغوط التمويلية وتقلل الحاجة للتمويلات السريعة

وأوضح أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا في الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر وتحسين موشرات المالية العامة

أضاف، أننا نستهدف توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.