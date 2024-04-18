مال وأعمال

مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى أول نوفمبر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى أول نوفمبر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 05:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجعل حتى 1/11/2024.

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ولفت أن ذلك لجميع دول العالم تشجيعاً لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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