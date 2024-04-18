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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الحر الأحد المقبل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 08:08 مساءً - حمدي أحمد _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على أن تطبيق تخفيضات سعر الخبز الحر سيبدأ من الأحد المقبل.
ووجه مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، التحية للجهات الرقابية التي تقوم بدور كبير في المرحلة الحالية لمراقبة الأسواق، مطالبا باستمرار مراقبة الأسواق خلال الفترة القادمة، مضيفا، “أي خروج عن المتفق عليه لازم يقابل بشدة وحزم”.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة تم الإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن المتبقى في الموانئ حاليا يأتي بسبب التلكؤ من بعض أصحاب البضائع في استلامها، ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه البضائع وسيتم مصادرتها وبيعها لصالح الدولة بداية من 1 مايو إذا مر عليها شهر في الموانئ .
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