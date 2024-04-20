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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة: 1.54 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 أبريل 2024 05:16 مساءً - قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ نحو مليار و546 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك، خلال تفقد الوزير واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مصنع بورسعيد ستار المتخصص في إنتاج الأسماك المدخنة بمختلف أصنافها بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.
وقال الوزير إن المصنع يُقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويبلغ رأس ماله نحو 50 مليون جنيه، ويبلغ حجم أعماله 400 مليون جنيه، ويصدر المصنع منتجاته لأسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية، كما يوفر المصنع 400 فرصة عمل.
وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تشكل هيكل الصادرات السلعية المصرية.
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