انت الأن تتابع خبر 3.13 مليار دينار قيمة الحركات المنفذة لأي فواتيركم للربع الأول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت قيمة الحركات المنفذة من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً "أي فواتيركم" خلال الربع الأول من العام الحالي 3.13 مليار دينار، مقارنة بـ2.88 مليار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بنسبة 8.8 بالمئة.

وبحسب الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص"جوباك" في تقريرها الشهري لأنظمة الدفع للربع الأول، بلغ عدد الحركات المنفذة من خلال النظام 15.55 مليون، مقارنة بـ14.83 مليون حركة بارتفاع بنسبة 4.9 بالمئة، في حين ارتفع عدد مستخدمي النظام إلى 4.22 مليون مقارنة بـ4.1 مليون مستخدم لذات فترة المقارنة.

وحول إحصائيات المحافظ الإلكترونية (نظام الدفع بواسطة الموبايل "جوموبي")، أظهر التقرير وصول عدد المستخدمين للنظام للربع الأول من العام الحالي إلى 2.25 مليون مستخدم، شكل الذكور 47.5 بالمئة منهم، والإناث 52.1 بالمئة.

وبلغت قيمة الحركات المنفذة عبر نظام "جوموبي" 1.124 مليار دينار بارتفاع بنسبة 16.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي نفذت من خلال 10.82 مليون حركة.

وفيما يخص إحصائيات نظام الدفع الفوري (كليك)، أظهرت ارتفاع عدد مستخدمي النظام إلى 1.132 مليون مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، ونفذوا نحو 14.51 مليون حركة، جرى من خلالها دفع 2.216 مليار دينار.