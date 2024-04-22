وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، عن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصري، بناء على الاتصال الذي أجراه مع نظيره السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي.

كما أشار بيان لوزارة الزراعة إلى إعادة البصل المصري إلى منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية.

ونبّه إلى استئناف تصدير البصل اعتبارا من أول أبريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، لافتا إلى تصدير أكثر من 6 آلاف طن حتى الآن إلى مختلف دول العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية.