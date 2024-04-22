- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، عن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصري، بناء على الاتصال الذي أجراه مع نظيره السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي.
كما أشار بيان لوزارة الزراعة إلى إعادة البصل المصري إلى منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية.
ونبّه إلى استئناف تصدير البصل اعتبارا من أول أبريل الجاري مع بداية موسم الحصاد الجديد، لافتا إلى تصدير أكثر من 6 آلاف طن حتى الآن إلى مختلف دول العالم، بما فيها المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يعلن استقبال أسواق المملكة العربية السعودية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.