40 % زيادة في معدل الطلب الإلكتروني للذهب

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:11 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال جون ريد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن حجم الطلب الإلكتروني على الذهب ارتفع بنسبة 40%، مشيرا إلى الإقبال الكبير من المستثمرين عليه، نظرا لانه أداة استثمارية آمنة ومخزن للقيمة، خاصة خلال فترة الشكوك الاقتصادية.

ولفت ريد، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، إلى اتجاه العديد من البنوك المركزية للتداول في الذهب بدلاً من الاعتماد عليه كاحتياطي استراتيجي، ما يعكس زيادة الطلب على المعدن النفيس.

ونوه بأن أسعار الذهب بلغت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي رغم التقلبات السعرية، خاصة خلال يونيو 2023، والذي يمثل فترة شك لأسعار الذهب، متوقعاً استمرار المسار التصاعدي خلال 2024.