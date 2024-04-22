نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% مع انحسار مخاوف اتساع الصراع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 01:11 مساءً - وكالات _ تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط مما أدى لتراجع جاذبية المعدن كملاذ آمن.

ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع لمعرفة توقعات أسعار الفائدة.

وقللت إيران من أهمية الهجمات التي شنتها إسـرائيل بطائرات بدون طيار ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا: “في الوقت الحالي، هناك نقص في المحفزات التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. وفي هذه المرحلة، يبدو لنا أن السوق يقترب الآن من إدراك التكلفة المرتفعة للاحتفاظ بالذهب”.

على جانب أخر، استعادت الأسهم الآسيوية بعض خسائرها وارتفعت عائدات السندات، مع انجذاب المستثمرين مرة أخرى نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

ومع ذلك، قال وونغ إن المخاطر الجيوسياسية تظل إيجابية بالنسبة للذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث يفتقر الصراع بين إسـرائيل وحماس إلى الوضوح أو علامات وقف إطلاق النار.

وقال “ديفيد ميجر” مدير تداول المعادن لدى “هاي ريدج فيوتشرز”: ” لقد سيطر التصعيد في الشرق الأوسط على الأسواق، وإذا تراجع الوضع، فسوف يتراجع الذهب أو يتماسك مع تباطؤ الشراء كملاذ آمن”.

فيما أكدت مؤسسة “أنتايكي” للأبحاث المدعومة من الحكومة الصينية، إن الذهب حقق مكاسب قوية هذا العام، وسيرتفع أكثر بفضل توقعات الطلب الصيني القوية وحالة عدم اليقين التي تسود مناخ الاقتصاد الكلي، بحسب “روتيرز”.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن التقدم في خفض التضخم “توقف” هذا العام، مرددًا تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين يعتقدون أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على ضغوط الأسعار مرة أخرى.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لتحقق العقود الأكثر نشاطًا للمعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.65% أو 15.8 دولار عند 2413.8 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الـ 11 هذا الشهر، بعد أن لامست 2433.30 دولار، لتحقق مكاسب خلال الأسبوع بنسبة 1.65%.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 27.72 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6% إلى 925.70 دولار، ونزل البلاديوم 1.7% إلى 1008.62 دولار.