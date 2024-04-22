هاني ميلاد: التطورات السعرية تزيد الطلب على المشغولات مقابل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – توقع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، طفرة في الطلب على المشغولات الذهبية مقابل السبائك خلال 2024 .

وأرجع ميلاد، طفرة الطلب المتوقعة إلى المؤشرات بحدوث تطورات سعرية خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الاستثمار في المشغولات أعلى قيمة من السبائك ويمنح المستهلك استثمار طويل الآجل.

وأوضح، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة مالية”، أن حركة السوق المحلية ستتوافق مع السوق العالمية، خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه في حال زيادته عالميا، سيقتفي المحلي أثره، كما هو متوقع.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، رغم تراجعه عالميا نظراً لزيادة سعر الدولار، موضحاً أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية مما دفع الأسعار إلى التراجع خلال الفترة الماضية.

ونوه رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية بأن تسعير الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وتشمل العرض والطلب، وسعر صرف الدولار، وأسعار الذهب في السوق العالمية، مشيرا إلى أن حركة المبيعات خلال عيد الفطر كانت متوسطة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بإقامة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للذهب “نيبو”، قال ميلاد إنه سيتم عقد المعرض في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل، وسيقام على مساحة 10 آلاف متر ، مقارنة بنحو 7 آلاف متر خلال الدورة السابقة، كما سيشارك كبرى الصناع وتجار المشغولات الذهبية، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى إلى مجلس الذهب العالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيه، وبلغ عيار 18 نحو2760جنيها، بينما تداول عيار 24 عند 3680 جنيها، وسجل سعر جنيه الذهب 25760 جنيها، وعالميا سجلت أوقية الذهب 2360 دولارا، وفقا لبيانات الشعبة العامة للمشغولات الذهبية.