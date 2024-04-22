مال وأعمال

الإنفاق العسكري العالمي يسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2009

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإنفاق العسكري العالمي يسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2009 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 04:11 مساءً - سكاي نيوز _ قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الاثنين، إن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع سبعة في المئة إلى 2.43 تريليون دولار في 2023 في أكبر زيادة سنوية منذ 2009 بما يشير إلى تدهور وضع السلام والأمن في العالم.

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وأضاف المعهد في بيان أن أكبر دول أنفقت على القطاع العسكري في العالم في 2023 هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.

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وقال نان تيان الباحث الكبير في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد إن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتدهور السلام والأمن في العالم.

وتابع قائلا “الدول تضع القوة العسكرية أولوية لكنها تخاطر بالانزلاق لدوامة الفعل ورد الفعل في مشهد تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية”.

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وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24 بالمئة إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار. وزادت أوكرانيا الانفاق الدفاعي 52 بالمئة إلى 65 مليار دولار وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.

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وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91 بالمئة من الإنفاق الروسي.

وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي تنفق ما قدره 55 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وقال لورنزو سكارازاتو الباحث في المعهد “بالنسبة للدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي شكل العامان المنصرمان من الحرب في أوكرانيا تغيرا جذريا في النظرة الأمنية المستقبلية”.

وذكر المعهد أن الدول الأوربية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي. وأضاف أن الولايات المتحدة رفعته بمقدار اثنين بالمئة إلى 916 مليار دولار بما يمثل نحو ثلثي إجمال الانفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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