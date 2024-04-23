الضرائب تطالب الممولين أصحاب الشركات بسرعة استلام أكواد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:14 مساءً - طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين أصحاب الكيانات الإعتبارية ( الشركات ) التابعين للمأموريات المدمجة في كل من منطقة ضرائب القاهرة ثان، ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث، ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية بسرعة استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم، عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب في بيان اليوم، على ضرورة الربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة (eta.gov.eg )، حتى يتسنى لهم تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوية عن عام 2023 قبل نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين والتى تنتهب في 30/4/2024 .

وأشارت أنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة المصلحة الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي.

أضافت، أنه في نفس السياق يمكن لممولي المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن 16395 أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

جدير بالذكر، أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولي المأموريات الجديدة المدمجة، ويتم الإعلان عن هذه الندوات و الرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

https://www.facebook.com/tax.egypt?mibextid=ZbWKwL.