ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.7% خلال الربع الأول…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 05:12 مساءً - سي إن بي سي_ أظهرت إحصائيات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من 4 عقود.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة لها إن سوق العمل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف، إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري، ليتراجع الحجم الإجمالي للعمل بـ 80 ألف وظيفة.

كما أظهرت الإحصائيات أن “قطاع الفلاحة والغابة والصيد” فقد 206 آلاف وظيفة.

ارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل

هذا وارتفع عدد العاطلين عن العمل ما بين الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 بواقع 96 ألف شخص، 59 ألفا بالوسط الحضري و38 ألفا بالوسط القروي، إلى مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني.

وزاد معدل البطالة من 17.1% في الوسط الحضري إلى 17.6% بزيادة 0.5%، ومن 5.7% إلى 6.8% في الوسط القروي بزيادة 1.1%.

وارتفعت البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 35.9%، ووصلت بين الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 20.3% وبين النساء إلى نحو 20%.