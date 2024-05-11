مال وأعمال

خام برنت يرتفع فوق مستوى 84 دولارا للبرميل بفعل الطلب القوي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خام برنت يرتفع فوق مستوى 84 دولارا للبرميل بفعل الطلب القوي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 11 مايو 2024 04:11 مساءً - سكاي نيوز _ تحرك خام برنت فوق مستوى 84 دولارا للبرميل، الجمعة، بعد صدور بيانات هذا الأسبوع أشارت إلى تزايد الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، في حين ساهم الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.

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تحركات الأسعار

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وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 84.21 دولار للبرميل فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا إلى 79.68 دولار.

وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بسبب زيادة أعمال مصافي التكرير، وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أمس الخميس أن واردات الصين من النفط في أبريل أعلى من واردات العام الماضي.

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وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.

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وستتركز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الأسبوع المقبل إذ ستؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح بشكل متزايد أن يبدأ البنك المركزي المصري الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ويستمر الصراع في الشرق الأوسط مع عدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال محللون لدى سيتي بنك في مذكرة إن “تمهيد إسرائيل لعمل عسكري في رفح وتصاعد التوترات على حدودها الشمالية هو تذكير بأن المخاطر الجيوسياسية قد تستمر طوال الربع الثاني من عام 2024 على الأقل”.

ومع ذلك، يتوقع البنك أن تتراجع الأسعار خلال عام 2024 وأن يسجل سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في الربع الثاني و74 دولارا في الربع الثالث وسط مؤشرات على أن نمو الطلب العالمي على النفط “سيخفت”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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