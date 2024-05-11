مال وأعمال

وزيرة الهجرة توضح آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الهجرة توضح آخر مستجدات مبادرة سيارات المصريين بالخارج من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 11 مايو 2024 07:19 مساءً - أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحرص على التنسيق الدائم والمستمر للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول موقف طلباتهم فيما يتعلق برد فرق الوديعة للمستحقين ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

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وأكدت السفيرة سها جندي أنه تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبا للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك 105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك، موضحة أن سيتم إعادة مراجعة فروق الوديعة لبعضهم، كما يوجد مستندات غير مستكملة في البعض الآخر.

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وأضافت السفيرة سها جندي أن الطلبات غير مستوفية المستندات أو التي بها أخطاء فنية، تم إرسالهم إلى وزارة الاتصالات وجارٍ التنسيق معهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشاكل والموافقة عليها.

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وحول الموقف المالي لبعض الطلبات، أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك 144 طلبا، بوزارة المالية، يتم العمل على مراجعتهم وإرسالهم إلى البنك للتنفيذ، بجانب 295 طلبا بانتظار تحويل البنك الأهلي، ويتم مراجعتهم مع وزارة المالية للتنفيذ ورد فروق الوديعة.

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وأكدت السيدة الوزيرة أننا حريصون على متابعة الموقف التنفيذي أولا بأول لكافة طلبات المصريين بالخارج، ولن نألو جهدا في حل أي مشكلة تواجههم والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، على مدار الساعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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