الذهب يرتفع 2.5% الأسبوع الماضي بعد بيانات عززت آمال خفض…

دبي - احمد فتحي في السبت 11 مايو 2024 09:14 مساءً - وكالات – سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بدعم من الزخم الناجم عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.55%، ليصل إلى 2360.50 دولار للأونصة.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 2.9%، لتصل إلى 2375 دولارًا للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.

وكشفت بيانات جامعة “ميشيجان” الأمريكية عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 12.7% على أساس شهري إلى 67.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر مايو، بالمقارنة مع التوقعات البالغة 76.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 12.9% على أساس شهري عند 68.8 نقطة.