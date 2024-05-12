مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 03:14 مساءً - أ ش أ – قال مصدر رفيع المستوى إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أفاد بأن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.