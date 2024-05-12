مال وأعمال

مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 03:14 مساءً - أ ش أ – قال مصدر رفيع المستوى إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة.

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جاء ذلك في نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت.

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وكان مصدر رفيع المستوى قد أفاد بأن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحملتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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