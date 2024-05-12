نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: تمويل شركات الاستثمار المباشر للمصدرين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد _ يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن توجه شركات الاستثمار المباشر لتمويل المصدرين خطوة غير تقليدية، وإن كانت القيم التمويلية محدودة، إلا أنها بداية مبشرة على طريق التطبيق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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