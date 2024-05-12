نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى فوزي: منصات تمويل المصدرين بديل مناسب في ظل ارتفاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن توفير شركات الاستثمار المباشر حلول تمويل للمصدرين سيزيد الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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