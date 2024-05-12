نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد عياد: الملاءة المالية والموارد الدولارية عاملان حاسمان… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ اتفق محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم كابيتال، مع الرأي القائل إن دخول شركات الاستثمار المباشر في مجال تمويل المصدرين خطوة مهمة وقوية للغاية، وسيفتح شهية الكيانات الأخرى بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا المجال كان مقتصرًا على البنوك بصفة عامة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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