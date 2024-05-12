نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. منصات تمويل المصدرين.. أداة إضافية لتنشيط الصادرات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 05:08 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ أعلنت شركة بلتون القابضة للاستثمارات BIH إطلاق منصة حلول تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، لتلبية احتياجات الشركات المصرية ذات أنشطة التصدير القوية بمختلف أحجامها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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