نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: ضرورة عدم زيادة الفائدة الدولارية عن 5% لتحقيق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن إطلاق منصة لتمويل المصدرين ستوفر حلولًا غير تقليدية في ظل ارتفاع الفائدة البنكية إلى 30%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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