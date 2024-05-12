نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن مبروك: التمويل الصناعي يحفز شهية الاستثمار بين البنوك… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 05:08 مساءً - محمد أحمد _ نبّه حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن دخول شركات الخدمات المالية على مضمار التمويل الصناعي سيثير شهية الاستثمار لدى العديد من البنوك وشركات الاستثمار، خاصة مع الأرباح المتوقعة من عائد التصدير. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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