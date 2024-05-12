نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الفندي: تدشين وحدة متخصصة للرقابة على الجودة داخل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس شركة الحربة للصناعات الغذائية، إن أساس تطوير العلامات التجارية لشركات الصناعات الغذائية يتمثل في التركيز على الجودة، مؤكدًا أن للجودة فوائد عديدة، من بينها زيادة ثقة العميل في المنتج والسلعة المطروحة في السوق، فضلًا عن توفير قيمة مضافة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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