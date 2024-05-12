مال وأعمال

حسن الفندي: تدشين وحدة متخصصة للرقابة على الجودة داخل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الفندي: تدشين وحدة متخصصة للرقابة على الجودة داخل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس شركة الحربة للصناعات الغذائية، إن أساس تطوير العلامات التجارية لشركات الصناعات الغذائية يتمثل في التركيز على الجودة، مؤكدًا أن للجودة فوائد عديدة، من بينها زيادة ثقة العميل في المنتج والسلعة المطروحة في السوق، فضلًا عن توفير قيمة مضافة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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