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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حازم المنوفي: المعارض الدولية قناة مهمة للتسويق والتوسع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 07:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حازم المنوفي، رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن العلامة التجارية تساهم بالفعل في زيادة نسبة المبيعات داخل الشركات لأن العميل يعتبرها شيئًا مميزًا بعدما تعود على شرائها، ما نتج عنه انطباع جيد وثقة لا بأس بها في هذه الشركة، وبالتالي حفظ العلامة التجارية الخاصة لها، وأصبح على معرفة جيدة بها، ومن ثم بدأ يبحث عنها ويفضل شراءها.
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