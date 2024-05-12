مال وأعمال

حازم المنوفي: المعارض الدولية قناة مهمة للتسويق والتوسع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حازم المنوفي: المعارض الدولية قناة مهمة للتسويق والتوسع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 07:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حازم المنوفي، رئيس شركة المنوفي للمواد الغذائية، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن العلامة التجارية تساهم بالفعل في زيادة نسبة المبيعات داخل الشركات لأن العميل يعتبرها شيئًا مميزًا بعدما تعود على شرائها، ما نتج عنه انطباع جيد وثقة لا بأس بها في هذه الشركة، وبالتالي حفظ العلامة التجارية الخاصة لها، وأصبح على معرفة جيدة بها، ومن ثم بدأ يبحث عنها ويفضل شراءها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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