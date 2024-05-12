نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الجودة فرس رهان شركات الصناعات الغذائية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 07:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ كشف أصحاب شركات الصناعات الغذائية عن أهمية التركيز على جودة المنتج من أجل تحسين وتنشيط العلامة التجارية، وذلك نظرًا لأهميتها في تحقيق قيمة مضافة، ومن ثم المساهمة في زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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