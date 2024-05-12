مال وأعمال

وفد استثماري سعودي يزور العاصمة الإدارية الجديدة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وفد استثماري سعودي يزور العاصمة الإدارية الجديدة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفدا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين مكون من 80 فردا.

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وأوضح بيان للشركة أن الزيارة تأتي في إطار حرص “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD” على استضافة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والشخصيات المهمة للترويج عن مشروعتها واستثماراتها ولإبراز المعالم وأهم التطورات التي تشهدها العاصمة.

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وعرض المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، على الوفد السعودي أهم المشروعات بالمدينة، وقدم شرحا عاما عن المنطقة، والأعمال الجارية بها.

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وقال عباس إن هذه الزيارة تعكس “الروح القوية” للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، مضيفًا: “ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقات وتوفير بيئة استثمارية مثمرة للمستثمرين السعوديين والعرب عمومًا. نتطلع إلى تعميق التعاون وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في المستقبل”.

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وأجرى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها: ساري العلم المصري، والذي يعد أطول ساري علم في العالم، والمركز الثقافي الإسلامي، الذي يعد مركز عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، بالإضافة إلى منطقة المال والأعمال، التي تضم مقر البنك المركزي المصري ومطبعة النقود، ومنطقة للبنوك.

وناقش الوفد السعودي وفريق العمل المصري سبل تعزيز الاستثمارات وتطوير المشاريع الجديدة في العاصمة الإدارية، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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