صن واي إيجيبت تتم الاستحواذ على شركتي تركيبات طاقة شمسية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 02:12 مساءً - العربية نت _ أتمت شركة صن واي إيجيبت الاستحواذ على شركتي “جو سولار” و”جرين سولار” العاملتين في قطاع التركيبات والتوريدات لمشروعات الطاقة الشمسية.

وقال أحمد الغندور رئيس شركة صن واي إيجيبت لـ”العربية Business”، إنه تم الاستحواذ على شركة “جرين سولار” العاملة في مجال تركيبات الطاقة الشمسية بقنا ونجع حمادي والأقصر وأسوان بهدف ضم النطاقات التي تعمل بها إلى “صن واي إيجيبت” ويتجاوز حجم أعمال الشركة 20 مليون جنيه سنويا.

وأضاف إنه تم تقييم أصول “جرين سولار”، و الاتفاق على سداد مبلغ مالي وأيضا منح الشركة أسهم بنحو 5% في “صن واي إيجيبت” واكتملت صفقة الاستحواذ، ولكنه رفض الإفصاح عن القيمة الإجمالية للصفقة.

وأوضح أن “صن واي إيجيبت” استحوذت أيضا على شركة “جو سولار” المصرية لتكون ذراع “صن واي إيجيبت” لتنفيذ تركيات وتوريدات مشروعات الطاقة الشمسية في أفريقيا.

وقال إن الشركة تستهدف حجم أعمال بقيمة 250 مليون جنيه في العام الجاري، وتتنافس على أعمال تركيب وتنفيذ مشروعات طاقة شمسية في مصر وأيضا السعودية من خلال فرعها الذي تم إطلاقه مؤخراً “صن واي السعودية”.

مباحثات عديدة مع مسؤولي البورصة المصرية لإدراج الشركة

وأكد إجراء مباحثات عديدة مع مسؤولي البورصة المصرية لبحث إدراج الشركة، وتم معرفة القواعد والضوابط وكل الأمور التي يتطلبها هذا الإجراء تمهيدا لطرح جزء من أسهم الشركة في البورصة، مضيفا: “نأمل أن تكون هذه الخطوة العام المقبل”.

وقال الغندور أن مشروعات الطاقة الشمسية مازالت جاذبة وتواجه تحديات طبيعية مثل جميع القطاعات والصناعات الأخرى في مصر، وستكون محطات الطاقة المتجددة ورقة مصر الرابحة على المدي المتوسط والطويل، خاصة في ظل اتجاه الحكومة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.

وأوضح أن الحكومة المصرية أتاحت المزيد من الحوافز المشجعة لنشر تطبيقات الطاقة المتجددة في مصر عبر الآليات والأنظمة التعاقدية المختلفة المعمول بها حاليا، ومؤخرا فتحت المجال أمام القطاع الخاص لبيع الكهرباء لجهات خاصة أيضا ما يسهم في دفع الاستثمار ومنح فرصة أكبر للقطاع الخاص للعمل في تنفيذ المشروعات.