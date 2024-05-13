نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الصناعية: قريبا.. طرح منطقتين بقنا وسوهاج للإدارة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 06:14 مساءً - قالت د.ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.

وأوضحت أن الهيئة قامت بطرح مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، وللتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجري دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفوري في التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة السنوية الذي عقدته رئيس الهيئة مع وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، لمناقشة موقف تقدم أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلًا من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا)، ومؤشرات الأداء ونسب التخصيص والإشغال بتلك المناطق، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حضر الاجتماع د. هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. ولاء جاد مسئول إعادة التوطين والمشاركة الاجتماعية بالبرنامج، م. محمد أنور مستشار رئيس الهيئة، م. عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولي.

وصرحت ناهد يوسف بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالإستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، ويأتي ذلك أيضاً تزامناً مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

أضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا (بمنطقتى قفط وهو) وسوهاج (بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا)، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

وكشفت رئيس الهيئة عن الاهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، حيث قامت بنقل ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في كافة الأبعاد المرتبطة بضمان إستدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.

من جهتها أشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال والمجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.

وقد أسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتى تمت مناقشتها أثناء الاجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين، حيث تم الانتهاء تقريبًا من كافة أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا، كما تم الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.

وكشفت رئيس الهيئة أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، قد انعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين، حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وقد إرتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعتيين بمحافظة سوهاج من 34% الى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.