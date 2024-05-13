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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب وزير السياحة: دخول 24 ألف غرفة فندقية للعمل نهاية 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 09:14 مساءً - محمد عصام – قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنه من المتوقع دخول 24 ألف غرفة فندقية للعمل نهاية عام 2024.
وذكرت شلبي، خلال تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر أوربن لينز، أنه تم رصد نمو متزايد في الحركة السياحية في مطارات سفنكس، والغردقة، ومرسى علم، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم هبوط طيران للخليج في مطارات شرم الشيخ.
وأضافت شلبي، أن الحركة السياحية في مصر نمت 28% نهاية 2023 على أساس سنوي، رغم الظروف الجيوسياسية إلا أنها لم تضعف النشاط السياحي.
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