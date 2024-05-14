أسعار الكاكاو تهبط بنحو 19% متجهة إلى أكبر انخفاض يومي منذ…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:16 صباحاً - وكالات – انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 19% متجهة إلى أكبر انخفاض يومي منذ عام 1980 على الأقل، يوم الإثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي عززت السلعة نحو مستويات قياسية هذا العام.

وتداولت الأسعار في آخر مرة عند حوالي 7.175 دولاراً أمريكياً، بعد انخفاضها بحوالي 1.700 دولار أمريكي للطن المتري. سيمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض خلال اليوم منذ عام 1980 على الأقل.

ومنذ بداية العام، قفزت أسعار الكاكاو بأكثر من الضعف نتيجة عوامل مناخية أدت إلى تراجع المحصول، إضافةً إلى زيادة الآفات التي استهدفت أشجار الكاكاو، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المبيدات والأسمدة.