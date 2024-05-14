نعرض لكم الان تفاصيل خبر السكر والصناعات التكاملية تحقق 1.75 مليار جنيه أرباحا خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 02:08 مساءً - محمد أحمد – حققت شركة السكر والصناعات التكاملية أرباحاً بقيمة مليار و750 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بدعم من مبيعات الصناعات التحويلية، بحسب اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب للشركة.

وأشار البديوي، في تصريحات لبوابة دوت الخليج، إلى أن الشركة حققت 94% من مستهدفاتها المقدرة بنحو مليار و850 مليار جنيه.

3.35 مليار جنيه مبيعات الشركة في العام المالي الحالي

وقال إن مبيعات الشركة بلغت 3 مليارات و350 مليون جنيه، مدعومة بزيادة معدلات التصدير وخاصة للسوق الإفريقية.

وأشار إلى تصدير 120 طن منظفات صناعية إلى السودان بقيمة 2.6 مليون جنيه في 2023، ومن المستهدف مضاعفة تلك الكميات خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن صادرات مصنع فينوس للصناعات الغذائية – التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية -، بلغت 12 مليون جنيه إلى السودان، ونحو مليونا و350 ألف دولار إلى قطاع غزة، وتشمل سكر وحلاوة ومربى، في 2023.

وأوضح أن “السكر والصناعات التكاملية” تمتلك 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب بطاقة 10 ملايين طن، وطاقة تكرير تصل إلى 800 ألف طن سنويا.

وتنتج مصر 2.7 مليون سكر، ويبلغ نصيب شركة السكر منها 700 ألف طن، فيما تغطي الاحتياجات الأخرى عبر شركات البنجر.

ويبلغ معدل الاستهلاك نحو 3 ملايين طن سكر، ويتم استيراد 300 ألف طن لسد الفجوة.

إقامة مصنع لإنتاج الوقود الحيوي باستثمارات 318 مليون يورو

ومن ناحية أخرى، أشار البديوي، إلى أنه جار دراسة جدوى إنتاج الوقود الحيوي البيو إيثانول من الباجاس، عبر التعاقد مع شركة بروجر الإيطالية، ومن المستهدف إقامة المشروع في مصانع كوم أمبو بتكلفة 318 مليون يورو.

وتابع: جار دراسة إقامة مصنع الفيناس المجفف، في مصانع الكيماويات بالحوامدية، بالشراكة مع الشريك الهندي، لتحويل المواد العضوية الموجودة بالفيناس إلى غاز الميثان.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى إقامة مصنع لإنتاج الورق الكرافت من الباجاس الفائض من مصانع كوم أمبو وإدفو وقوص، بتكنولوجيا ألمانية، ومن المستهدف تدشينه في مصانع سكر نجع حمادي بالتعاون مع مجموعة يوسف علام المتخصصة في صناعة وتجارة الورق والكرتون.

تطوير مصنع العطور “قسمة والشبراويشي” بتكلفة 20 مليون جنيه

ولفت البديوي، إلى تطوير مصنع العطور “قسمة والشبراويشي” بتكلفة 20 مليون جنيه، من خلال شراء ماكينة تعبئة على أن يتم استلامها يونيو المقبل، لزيادة الطاقة الإنتاجية من 600 زجاجة في الساعة إلى 3600 زجاجة.

وأشار إلى تطوير وحدات الخل في مصنع التقطير بمنطقة الحوامدية، وإنشاء وحدتين تخمير ستانليس استيل، لرفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف لتر يومي إلى 135 ألف لتر بتكلفة 10 ملايين جنيه، مع إضافة وحدة تبريد جديدة بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع التقطير ينتج خل 5% بكمية 50 طن يومي، وخل 11% بكمية 150 طن، وحامض الخليك بكمية 11 طن يوميًا.