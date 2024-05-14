قرار جديد من الضرائب بإلزام الممولين بفواتير ضريبية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 02:08 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم (186) لسنة 2024 الخاص بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه و السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2024.

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم، أنه يمكن الإطلاع على القرار الخاص بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع المنظومة: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

وأكدت عبد العال، أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا من 15 يوليو 2024.

وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن المصلحة من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة أن كما المصلحة وفرت رابط على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال المصلحة ثم دليلك للتعامل مع المنطومة لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.