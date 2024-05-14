وزير التجارة يدعو جنرال موتورز لإنشاء مصنع للسيارات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 06:14 مساءً - دعا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت إلى دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين في مصر، لاسيما وأن السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلة التى تدرس الشركة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الإفريقية.

وأكد وزير التجارة حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأشار إلى أن شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة السيارات وتعد محط اهتمام للحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات في السوق المصري.

وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام صناعة سيارات حقيقية، تتضمن السوق الاستهلاكي الكبير وتوافر الأيدى العاملة المؤهلة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية، بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتى تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو الشركة عن حرص الشركة على تعزيز توجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في مصر وذاك للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.