أوبك تبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، مدعوما بشكل أساسي بالطلب القوي على السفر الجوي والنقل البري، وكذلك مرونة الاقتصاد العالمي، حيث قالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك الصادر الثلاثاء، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل عند 1.8 مليون برميل يوميا.

وأبقت “أوبك” أيضا على توقعاتها للطلب على نفط الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+” خلال العام الجاري عند 43.2 مليون برميل يوميا، ورفعت توقعاتها للطلب على نفط دول “أوبك+” بنحو 800 ألف برميل يوميا في العام المقبل.

التقرير الشهري أشار إلى أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو المعروض من خارج دول تحالف “أوبك+” في العام الجاري عند 1.2 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير أن الإنتاج النفطي للدول الأعضاء في تحالف أوبك+ تراجع في أبريل بنحو 246 ألف برميل يوميا إلى 41 مليون برميل يوميا.

واعتبارا من هذا الشهر، قررت المنظمة وقف نشر توقعاتها للطلب على نفطها الخام، في تقريرها الشهري، وستركز بدلا من ذلك على توقعات الطلب على النفط الصادرة عن تحالف “أوبك+” الأوسع نطاقا.