بحوث القطن: 46% زيادة في المساحات المنزرعة منذ بداية العام

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 04:11 مساءً - محمد عصام – قال معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، إن المساحات المنزرعة بالقطن وصلت حتى تاريخ 13 مايو 2024 إلى 130.978 ألف فدان على مستوى الجمهورية؛ وذلك بزيادة نحو 46% عن نفس الفترة من العام السابق، والتى بلغت فيه المساحات المنزرعة 89.715 ألف فدان.

ويبدأ موسم زراعة القطن في منتصف مارس ويتم حصاده في أغسطس وسبتمبر.

وكان مجلس الوزراء أعلن هذا العام أسعار الضمان لمحصول القطن بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي.

وأرجع الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيادة المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام حتى الآن إلى السعر الجديد الذي حدده مجلس الوزراء، والذي يتناسب مع تكلفة الزراعة ويعطي هامش ربح جيد ومناسب.

وتستهدف الحكومة هذا العام زراعة 322 ألف فدان قطن.