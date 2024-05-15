معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من 2024

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 04:11 مساءً - محمد عصام – قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات البطالة خلال الربع الأول من 2024 سجلت انخفاضا 0.2% على أساس فصلي لتصل إلى 6.7%.

وذكر الجهاز وفقا لبيان بحث القوي العاملة، إن إجمالي قوة العمل في السوق المصرية بلغت 31.3 مليون فرد بزيادة 1.0% عن الربع السابق، توزعت بواقع 25.5 مليون فرد للذكور، و5.86 مليون فرد للإناث، مشيرا إلى أن زيادة قوة العمل تعود إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل.

واشار الجهاز، إلي أن أعداد المتعطلين بلغت 2,104 مليون متعطل بنسبة 6,7٪ من إجمالي قوة العمل، بينما بلغ عـدد المشتغلين 29,293 مليون فرد .

وأوضح المركزي للتعبئة العامة، أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على أكبر نسبة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5,317 مليون مشتغل.