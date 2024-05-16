انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار البنزين والديزل وارتفاع الكاز عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخميس، انخفاض أسعار مشتقات البنزين بنوعيه والديزل وارتفاع الكاز في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من أيار الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر .

ووفق بيانات الوزارة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثاني 776 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 806 دولارات، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة، وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95)، 822 دولارا للطن، مقارنة مع 845 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.

وانخفض سعر الديزل من 687 دولارا للطن إلى 686 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.1 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 720 دولارا للطن إلى 725 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1 بالمئة، في حين انخفض سعر زيت الوقود من 505 دولارات للطن إلى 499 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.

بالمقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي إلى 584 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ حوالي 619 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر أيار الحالي، ليصبح حوالي 83 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ حوالي 84 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة .