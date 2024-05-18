ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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رياض - احمد صلاح - في ظل التركيز على آفاق العرض والتضخم.، سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية مع بقاء العقود الآجلة في نطاق سعري ضيق.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط لتتم تسويته فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 2.3%، صاعداً للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع.

وأدى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والإشارة إلى تباطؤ التضخم إلى ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع. ومع ذلك، واجهت السوق قوى هبوطية في الجلسات الأخيرة مثل توقعات وكالة الطاقة الدولية لضعف نمو الطلب.

ورغم تخلص السوق من معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تلقى المتداولون تذكيراً قوياً بأن التهديدات لا تزال قائمة بعد أن أشعلت طائرات مسيرة أوكرانية النار في مصفاة "توابسي" الروسية.

وكانت المنشأة متوقفة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر هذا العام بعد إضراب سابق.

تحركات أسعار النفط خلال هذا الأسبوع كانت هادئة في ظل تضارب العوامل المؤثرة على الأسعار إلى حد كبير، وأدت العوامل المتباينة إلى تحرك سعر النفط في نطاق أسبوعي ضيق، مع انخفاض تقلبات مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس.

وينتظر المتداولون المحفز الكبير التالي في سوق النفط، ويتوقع الكثيرون العثور عليه في اجتماع "أوبك+" في الأول من يونيو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمدد التحالف تخفيضات الإنتاج الحالية للنصف الثاني من العام، في ظل سعي بعض الأعضاء إلى رفع طاقاتهم الإنتاجية.

أسعار النفط:

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 83 سنتاً لتتم تسويته عند 80.06 دولار للبرميل في نيويورك

صعد سعر مزيج برنت تسوية يوليو 71 سنتاً لتتم تسويته عند 83.98 دولار للبرميل.