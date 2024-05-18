انت الأن تتابع خبر لن تتوقع كم اسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024 وعيار 21 يسجل مفاجأة من العيار الثقيل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يكشف تقرير صادر اليوم السبت 18 مايو 2024 حول تقلبات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث يتم ملاحظة تغيرات مستمرة في الأسعار على أساس ساعي بين الارتفاع والانخفاض. وفقاً لتحديثات الأسعار الأخيرة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3565.7 جنيه، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، حوالي 3120 جنيه وعيار 18 بقيمة 2674 جنيه للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل اليوم إلى 24960 جنيه.

إيهاب واصف

رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أشار إلى أن الشهر الماضي شهد استقراراً ملحوظاً في سعر الذهب بالأسواق المحلية على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بشكل كبير خلال تداولات الجمعة السبت.

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