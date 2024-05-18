انت الأن تتابع خبر لن تتوقع كم اسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024 وعيار 21 يسجل مفاجأة من العيار الثقيل!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يكشف تقرير صادر اليوم السبت 18 مايو 2024 حول تقلبات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث يتم ملاحظة تغيرات مستمرة في الأسعار على أساس ساعي بين الارتفاع والانخفاض. وفقاً لتحديثات الأسعار الأخيرة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3565.7 جنيه، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، حوالي 3120 جنيه وعيار 18 بقيمة 2674 جنيه للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل اليوم إلى 24960 جنيه.
إيهاب واصف
- رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أشار إلى أن الشهر الماضي شهد استقراراً ملحوظاً في سعر الذهب بالأسواق المحلية على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بشكل كبير خلال تداولات الجمعة السبت.
وأضاف
- واصف أن السوق المحلي لم يتأثر بالزيادة العالمية بفضل تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار. وأكد على أن كافة الأوقات مناسبة لشراء الذهب، محذراً المواطنين من الانسياق خلف التحليلات أو الآراء غير الموثوقة حول توقعات أسعار الذهب المستقبلية، مؤكداً أن هذه التوقعات غير مؤكدة وينبغي عدم الأخذ بها، حيث أن الأسعار ترتبط بشكل رئيسي بالظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد.
- هذه التقلبات في أسعار الذهب تعد مؤشراً على التحديات الاقتصادية والأسواق المالية العالمية التي تؤثر بدورها على السوق المحلي. ويُنظر إلى الذهب عادةً كأحد الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية، مما يجعل تتبع أسعاره أمراً حيويًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.