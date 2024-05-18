أرامكو السعودية توقع 3 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة مع شركات…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 مايو 2024 03:18 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الجمعة، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية لتطوير حلول محتملة للطاقة منخفضة الكربون.

وقالت أرامكو في بيان، إن مذكرات التفاهم وقعت أمس بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم.

وأشار البيان إلى أن المذكرات ستشمل التعاون مع شركات آيروسيل وسبيريتوس وروندو، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال علي المشاري، النائب الأول للرئيس للتقنية والرقابة والتنسيق في أرامكو “أعلنت أرامكو عن طموحها لتحقيق صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق 1 والنطاق 2 عبر جميع أصولها بحلول عام 2050، وترى الشركة فرصا لتشييد أعمال جديدة منخفضة الكربون في مجال الطاقة”.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بحث مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين.

وبحسب بيان إلى وزارة الصناعة السعودية أمس الخميس، بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين، إضافة إلى مناقشة زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.

وتطرّقت المباحثات إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة.