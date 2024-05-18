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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع التداولات العقارية في قطر 14% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 18 مايو 2024 04:19 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت قيمة عقود التداولات العقارية في قطر بنسبة 14.3% على أساس سنوي خلال أبريل إلى نحو 812 مليون ريال من خلال تنفيذ 200 صفقة، وفقاً للنشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل القطرية.
في المقابل بلغت قيمة الرهون العقارية الشهر الماضي 4.3 مليار ريال بزيادة نسبتها سنوية نسبتها 94%، و ذلك من خلال تنفيذ 161 معاملة مقابل 43 معاملة في الشهر المناظر من عام 2023.
هذا وأظهر مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعاً بنسبة 5% على أساس ربعي بتأثير من تراجع الطلب و زيادة المعروض.
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